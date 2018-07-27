Дело скутериста-наркомана отправлено в суд

27.07.2018 08:08 283

20-летнего жителя Боровского района обвиняю в нарушении ПДД и управлении скутером «под кайфом», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

26 ноября прошлого года он в наркотическом опьянении ехал на скутере с неисправными тормозами. Поворачивая на улицу Центральную деревне Серединское молодой человек не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Сам наркоман-водитель не пострадал. Его 11-летний пассажир получил серьезные травмы.

Дело скутериста направлено в суд.



