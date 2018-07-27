Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 27 июля
$ 63.08 0.16
73.75 0.22
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

В Обнинске перекрывают канализацию за коммунальные долги

27.07.2018 08:00 0 516
В Обнинске перекрывают канализацию за коммунальные долги

Борьба с неплательщиками – острый вопрос в сфере ЖКХ Обнинска.

Начальник Главной жилищной инспекции города порекомендовал коммунальщикам обращаться в суды, после которых приставы достаточно быстро приводят в чувства нерадивых жильцов. Однако в Обнинске предпочитают действовать иначе и, чтобы «выбить деньги» устанавливают заглушки на канализацию.

При этом градоначальник ратует за выселение горожан из жилья, за которое они не платят, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Голь на выдумки хитра: если отключают электричество за неуплату – жильцы тянут временную линию, а кто-то живет при свечах.

Пока что управляющие компании Обнинска ищут цивилизованные методы воздействия на должников.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Калужанку с расфасованным героином задержали полицейские 27.07.2018 09:20

Посетителей ночного клуба массово проверили на наркотики 27.07.2018 08:38

Дело скутериста-наркомана отправлено в суд 27.07.2018 08:08

Боровские врачи полностью контролируют ситуацию с корью 27.07.2018 07:00

Руины бывшей усадьбы Билибиных украшают центр Калуги 26.07.2018 20:00

Обнинские пенсионеры рады вакансии дворника 26.07.2018 19:00

Бабушка, пропавшая в лесу, так и не вернулась домой 26.07.2018 18:00

Центр Калуги снова останется без света 26.07.2018 17:16

Лесные инспектора-волонтеры учились грамотно тушить пожары 26.07.2018 16:24

С ночной распивочной будут бороться всеми средствами 26.07.2018 14:56


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Жители Калужской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

«Газпром межрегионгаз Калуга» проводит мероприятия по отключению от газоснабжения абонентов-неплательщиков

В первом полугодии 2018 года филиал «Калугаэнерго» принял более 108 тысяч обращений от потребителей

Филиал «Калугаэнерго» реализует масштабный проект по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии

Последние объявления на KupiSlona.ru

14-17.5 14PR TL T601 Huiton

Цена: 15 210 руб.

14.00-24 16PR TL QH809 Superguider

Цена: 21 530 руб.

14.00-24 16PR TL QH808 Superguider

Цена: 22 460 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 Вчера 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

Новые Интернет возможности - теперь можно в Сети заказать ритуальные товары

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.