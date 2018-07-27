В Обнинске перекрывают канализацию за коммунальные долги

Борьба с неплательщиками – острый вопрос в сфере ЖКХ Обнинска.
Начальник Главной жилищной инспекции города порекомендовал коммунальщикам обращаться в суды, после которых приставы достаточно быстро приводят в чувства нерадивых жильцов. Однако в Обнинске предпочитают действовать иначе и, чтобы «выбить деньги» устанавливают заглушки на канализацию.
При этом градоначальник ратует за выселение горожан из жилья, за которое они не платят, сообщает новостной портал Obninsk.name.
Голь на выдумки хитра: если отключают электричество за неуплату – жильцы тянут временную линию, а кто-то живет при свечах.
Пока что управляющие компании Обнинска ищут цивилизованные методы воздействия на должников.
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