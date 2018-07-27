Боровские врачи полностью контролируют ситуацию с корью

27.07.2018 07:00 405

Медики Боровска держат ситуацию с корью под контролем.

По словам главного врача района, врачи продолжают работу с попадающими в группу риска боровчанами: людей, не проходивших вакцинацию проверяют врачи, готовые оказать помощь при первых признаках заболевания. Однако, замечает главный врач, новых случаев заболеваний корью зарегистрировано не было.

Новостной портал Obninsk.name напоминает, что с конца прошлого месяца на территории области было зарегистрировано около 70 случаев болезни. До этого последняя вспышка инфекции была отмечена в 2015-ом году, когда Боровский район также попал в список неблагополучных территорий.