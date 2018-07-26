Лесные инспектора-волонтеры учились грамотно тушить пожары

26.07.2018 16:24 176

Сегодня,26 июля, Министерство природных ресурсов и экологии области совместно с Главным управлением МЧС России по Калужской области провели учебный сбор общественных лесных инспекторов по вопросам профилактики природных пожаров.

25 общественных лесных инспекторов-волонтеров познакомились с комплексом организационных, технических, правовых мер, по предотвращению, и ликвидации лесных пожаров. Во время обучения особенно подчеркивалось значение разъяснительной и воспитательной противопожарной работы с населением, сообщает пресс-служба Правительства области.

Участникам предоставили возможность ознакомиться с техникой, применяемой для тушения природных пожаров.