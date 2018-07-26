850 тысяч потерял доверчивый калужанин при интернет-покупке

26.07.2018 11:30 1179

Еще один калужанин попал в лапы мошенников, совершая покупку в Интернете.

Мужчина не проявил должной бдительности, совершая дистанционную покупку строительной техники по объявлению, размещенному на одном из интернет-ресурсов.

Воспользовавшись его невнимательностью, злоумышленники списали с карты 850 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.