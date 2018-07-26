Почти 300 тысяч рублей увели мошенники со счета доверчивого калужанина

26.07.2018 10:13 899

Мошенники продолжают воровать деньги у доверчивых граждан, получая информацию о реквизитах платежных карт.

Житель районного центра обратился в полицию с заявлением о несанкционированном списании денежных средств с его банковского счета. Гражданин доверился неизвестным лицам, сообщил им реквизиты и код доступа к своей карте и те, под предлогом зачисления денег ему на счет, беспрепятственно списали все имеющиеся на счету средства - 299 тысяч рублей.

УМВД России по Калужской области призывает калужан быть благоразумнее и ни в коем случае не сообщать неизвестным лицам подобную информацию, а также с осторожностью совершать покупки в интернет-магазинах.