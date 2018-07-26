Обнинск ждет главное спортивное событие лета

26.07.2018 09:22 340

Главное спортивное событие этого лета в Обнинске – городской спортивный праздник «День физкультурника 2018».

Так, все любители движения приглашаются принять участие в благотворительном легкоатлетическом и велопробеге «Дорога добра». Кроме спортсменов – легкоатлетов и велосипедистов, приглашают участников на роллерах и лыжероллерах.

Программу праздника дополнят командные состязания и конкурсы: эстафета, перетягивание автомобиля, перетягивание каната, русский жим и армрестлинг, турнир по мини-футболу.

«День физкультурника 2018» пройдет в Обнинске 11 августа на стадионе «Труд» МАУ «СШОР «КВАНТ», сообщает пресс-служба Администрации города..