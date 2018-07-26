Пропавшая в Калуге девушка нашлась

26.07.2018 06:41 1055

Пропавшую в Калуге 29-летнюю Маргариту Трошину нашли живой, сообщили в группе «Лиза Алерт Калуга». Подробности по правилам группы не сообщаются.

Как мы писали ранее, девушка пропала 24 июля. Она ушла вечером с работы и не вернулась домой.

Волонтеры прочесывали местность вдоль улицы Болдина в районе Оки.