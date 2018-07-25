Вспышку бешенства обнаружили в Боровском районе

25.07.2018 17:00 474

В понедельник в Боровском районе обнаружили бешеную кошку.

Деревня Сороковеть, где обитала заразившаяся кошка, признана неблагополучным поселением, в зону риска вошло порядка восьмисот домов, сообщил новостной портал Obninsk.name.



Специалистами ведется активная работа по профилактике и вакцинации, чтобы не допустить распространения инфекции: главам поселений разослали необходимую информацию для предупреждения населения, а так же разработан порядок объезда населенных пунктов и вакцинации домашних животных.



Как сообщает источник, прививать животных будут совершенно бесплатно.