В Обнинске снова спасали кастрюлю

25.07.2018 16:00 251

Сегодня днем спасатели восьмого отрада ФПС по Калужской области города Обнинска предотвратили пожар на шестом этаже дома № 99 по проспекту Ленина, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Граждане, вызвавшие спасателей, уверяли, что в доме находится пожилой человек.



Приехав на место, спасатели обнаружили, что из открытой форточки одной из квартир действительно валят огромные клубы черного дыма. При этом входную дверь им никто не открыл, поэтому сотрудники МЧС взобрались в квартиру по автолестнице.

В квартире никого не оказалось, но хозяева перед уходом забыли выключить плиту с кастрюлей. Ущерб от пожара ограничился испорченной посудой и закопченными стенами кухни.