Жители Дзержинского района получили долгожданную воду

Глава администрации деревни Редькино Дзержинского района по поручению жителей направил в адрес руководства ГП «Калугаоблводоканал» благодарственное письмо за проведение работ по ремонту участка сети водопровода.
До недавнего времени в Редькино остро стояла проблема качества подачи воды. Старый водовод потерял свою пропускную способность: отложения железа на стенках труб, не давали возможности подавать воду с нужным давлением.
После закольцовки сети и прокладке новой линии водопровода протяженностью более 500 метров качество подачи воды жителям значительно улучшилось, сообщает пресс-служба Водоканала.
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