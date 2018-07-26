Жители Дзержинского района получили долгожданную воду

26.07.2018 07:00 187

Глава администрации деревни Редькино Дзержинского района по поручению жителей направил в адрес руководства ГП «Калугаоблводоканал» благодарственное письмо за проведение работ по ремонту участка сети водопровода.



До недавнего времени в Редькино остро стояла проблема качества подачи воды. Старый водовод потерял свою пропускную способность: отложения железа на стенках труб, не давали возможности подавать воду с нужным давлением.

После закольцовки сети и прокладке новой линии водопровода протяженностью более 500 метров качество подачи воды жителям значительно улучшилось, сообщает пресс-служба Водоканала.