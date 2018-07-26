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Жители Дзержинского района получили долгожданную воду

26.07.2018 07:00 0 187
Жители Дзержинского района получили долгожданную воду

Глава администрации деревни Редькино Дзержинского района по поручению жителей направил в адрес руководства ГП «Калугаоблводоканал» благодарственное письмо за проведение работ по ремонту участка сети водопровода.


До недавнего времени в Редькино остро стояла проблема качества подачи воды.  Старый водовод потерял свою пропускную способность: отложения железа на стенках труб, не давали возможности подавать воду с нужным давлением.

 

После закольцовки сети и прокладке новой линии водопровода протяженностью более 500 метров качество подачи воды жителям значительно улучшилось, сообщает пресс-служба Водоканала.


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