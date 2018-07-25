Почти два миллиона забрала Дума из бюджета на финансирование своих учреждений

25.07.2018 14:00 555

Так,1 миллион 842,3 тысячи рублей выделяется на финансирование подведомственных Думе учреждений. 372,4 тысячи рублей выделено Управлению образования Калуги на развитие образования в Калуге.

На заседании Городской Думы были внесены поправки в бюджет города.

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