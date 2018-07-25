В столкновении трех машин пострадали люди

25.07.2018 10:27 610

Сегодня в 8 часов утра произошло ДТП в Боровском районе.

На 90-м километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись три автомобиля: «BMW», «Форд» и «Ситроен». В ликвидации аварии принимали участие спасатели и ГИБДД, а так же скорая помощь, сообщает пресс-служба регионального МЧС

В результате аварии пострадали несколько человек.