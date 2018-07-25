Жителей Мещовского и Мосальского районов ждет чистая вода

25.07.2018 09:45 423

Благодаря программе «Чистая вода» в Мосальском и Мещовском районах отремонтируют пришедшие в негодность водопроводные объекты.

Так, в Мещовском районе планируется пробурить новую скважину и установить новую водонапорную башню. Качественная вода для жителей обойдется в 1,5 миллиона рублей. Проект планируют завершить к осени.

В Мосальском районе ремонт всех водопроводных сетей обещают закончить до холодов, чиновники планируют контролировать ход работ, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.