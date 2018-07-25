Полиция проникнет в мобильный телефон

МВД России создало мобильное приложение, позволяющее оперативно связаться с полицией или узнать адрес ближайшего отделения и контакты участкового.
Кроме того, приложение позволяет подать обращение в подразделение МВД или приемную Министерства внутренних дел Российской Федерации онлайн.
Для удобства пользователя, МВД включило в сервис информацию о штрафах за нарушение ПДД и прочих правонарушениях, сообщает региональная пресс-служба.
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