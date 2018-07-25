В Калуге проверят соблюдение правил перевозки детей

25.07.2018 09:02 597

С 23 июля и до конца месяца в Калуге пройдет операция «Юный пассажир», направленная на обеспечение безопасности детей в автомобиле.

В ходе операции сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение водителями правил перевозки детей, в частности наличие в автомобиле специальных удерживающих устройств.

Госавтоинспекция города Калуги напоминает, что детей младше 7 лет можно перевозить только в детском кресле, а дети с 7 до 11 лет должны перевозиться на заднем сидении автомобиля, пристегнутые ремнем безопасности. Дети младше 12 лет не могут перевозиться на заднем сидении мотоцикла.

Нарушители этих требований будут караться штрафом в размере трех тысяч рублей, сообщает региональная пресс-служба МВД.