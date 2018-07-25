В столкновении семерки с отбойником пострадал человек

25.07.2018 08:37 675

В ночь на среду, 25 июля, на 183 километре трассы А-101 «Москва-Рославль» в Износковском районе произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-2107 на полном ходу налетел на препятствие. На месте аварии работали спасатели, патруль ГИБДД и «Скорая помощь».

В результате ДТП есть пострадавший, сообщает региональная пресс-служба МЧС. О тяжести полученных травм пока не сообщается.