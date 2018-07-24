Количество нарушений ПДД приближается к полумиллиону

24.07.2018 21:00 242

За первые полгода текущего года сотрудники ГИБДД пресекли в Калужской области почти 469 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Львиная доля нарушений - почти 387 тысяч - обнаружено с помощью автоматических камер фото- видеофиксации. Также инспекторы задержали 2309 пьяных или отказавшихся от освидетельствования водителей.