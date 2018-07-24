Почти Раскольников. Житель Кирова забил пенсионерку молотком ради денег

24.07.2018 18:19 482

41-летнего жителя Кирова обвиняют в убийстве 70-летней жительницы города, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Пожилая женщина исчезла в середине декабря прошлого года. В ходе расследования следователи выяснили, что женщину забил насмерть молотком обвиняемый. Он это сделал чтобы украсть 500 тысяч рублей и другие ценные вещи. Затем он угнал машину потерпевшей, загрузил туда ее тело и спрятал их в лесополосе.

Дело передано в суд.