Кубок по гребному спорту переехал из Москвы в Калугу

24.07.2018 12:04 345

Открытый Кубок Калужской области по гребному спорту на призы Олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова впервые пройдет в Калуге в воскресенье, 29 июля, сообщили организаторы мероприятия. Ранее с 1971 года эти соревнования проходили в Москве.

Кубок пройдет в честь 80-летия его создателя трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах. Мужчины и женщины будут состязаться отдельно. Гонки проводятся по кубковой системе. Экипажи вместе стартуют в предварительных заездах. Последний экипаж выбывает. И так до тех пор пока к финалу не останется три лодки.

Состязания начнутся в полдень на Яченском водохранилище.