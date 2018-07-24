Воду на Тепличной и Суворова отключили из-за аварии

24.07.2018 10:53 692

Ремонтные работы на водопроводе оставили дома без воды в двух местах в Калуге, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».

Из-за аварий без водоснабжения остались дома по адресам:

ул. Тепличная, 2,4,6,7,8,10,

-ул. Суворова, 153 кор.1,2,3.

Воду обещают дать после завершения ремонта. когда это произойдет пресс-служба не уточняет.