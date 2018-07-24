В День города в Обнинске запретят продавать алкоголь

24.07.2018 09:29 334

Праздник пройдет в наступающие выходные, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Ограничивать продажу алкоголя будут только вблизи мест массового скопления людей. Их на праздновании будет четыре:

перед торговым центром «Триумф-Плаза»,

площадка на пр. Маркса в районе домов 50-56 (где будет проводиться Город мастеров),

Городской парк и ДК ФЭИ.

Продавать спиртное нельзя в стометровой зоне от мест празднования.

Контролировать отсутствие горячительного на прилавках будут полицейские.