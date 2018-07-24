Пешеход попал под машину в Ферзиково

24.07.2018 08:58 555

В результате аварии пострадал пешеход. Тяжесть его травм не уточняется.

Автомобиль «Шевроле» сбил пешехода в Ферзиково ночью во вторник, 24 июля, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. ДТП произошло в 00:47.

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