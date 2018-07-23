«Шестерки» встали из-за ДТП с троллейбусом

23.07.2018 18:47 515

Троллейбус №129 столкнулся с легковушкой в Калуге на перекрестке улиц Московская и Карла Либкнехта, сообщается в официальной группе управления калужского троллейбуса.

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