Прокуроры с детьми поиграли в права и обязанности

24.07.2018 08:00 332

Сотрудники прокуратуры провели беседы-игры с детьми в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Ласточка», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. С ребятами они обсуждали, что такое право, а что такое обязанность.

Младшие школьники придумывали сказочную страну, в которой у всех жителей есть только права, а потом - только обязанности. В итоге дети сделали вывод, что нужно и то, и другое.

Со старшими школьниками прокуроры поговорили об ответственности за проступки, правонарушения и преступления, о том, что такое закон и для чего нужно соблюдать и уважать законы.