Лучшие газодымозащитники работают в Учебном центре

24.07.2018 07:00 413

Команда 1 ОФПС по Калужской области (Учебный центр) заняла первое место на областных соревнованиях «Лучшее звено газодымозащитной службы», сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Второй стала обнинская команда специальной пожарно-спасательной части №3. Всего в состязаниях участвовали 8 команд.

Соревнования состояли из двух этапов - теоретический и практический. Звено из трех человек в наполненном дымом подвале должны были отыскать изображающей человека манекен, вынести его и передать скорой. Затем им надо было потушить условный пожар на третьем этаже, для этого надо было установить пожарную машину рядом с источником воды, проложить от него рукав, поднять его по пожарной лестнице и потушить «огонь».