Иномарки столкнулись на Большом московском кольце

23.07.2018 09:19 1063

«Фиат» и «Митсубиси» столкнулись в воскресенье в Жуковском районе на А-108 (Большое московское кольцо), сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В результате ДТП пострадал один человек.

Последствия аварии ликвидировали 9 человек, в том числе 4 спасателя, «скорая» и инспекторы ДПС.