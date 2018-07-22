Молодой мужчина попал под машину на Пухова

22.07.2018 09:14 1671

Поздним вечером субботы, 21 июля, в 22:25 пешеход попал под колеса KIA Picanto в Калуга, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. ДТП произошло на улице Пухова.

В результате аварии пострадал один человек. Судя по фото спасателей, мужчина получил не опасные для жизни травмы.