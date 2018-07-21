Два серьезных ДТП произошли за час в небольшом Балабаново

21.07.2018 20:38 140

Две аварии с пострадавшими произошли в Балабаново практически за час, сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

Сначала в 17:36 на улице Боровской «Фиат» въехал в препятствие. В результате ДТП пострадал один человек.

Затем в 18:46 на улице Гагарина «ВАЗ 2114» сбил пешехода. В этом ДТП также один пострадавший.

Насколько серьезные травмы получили люди не уточняется.