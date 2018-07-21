Старушка четыре дня назад пропала в лесу в Сляднево

82-летняя пенсионерка ушла в лес в среду, 18 июля, и до сих пор не вернулась, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт Калуга».
Женщина пропала в районе ж/д станции Сляднево в Малоярославецком районе. Она невысокого роста - 155 см, худощавого телосложения, темноволосая и с короткой стрижкой. Была одета в темно-зеленый плащ-дождевик, резиновые сапоги, косынку.
Волонтеры приступают к розыску потерявшейся пенсионерки в ближайшее время.
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