Старушка четыре дня назад пропала в лесу в Сляднево

21.07.2018 15:00 1121

82-летняя пенсионерка ушла в лес в среду, 18 июля, и до сих пор не вернулась, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт Калуга».

Женщина пропала в районе ж/д станции Сляднево в Малоярославецком районе. Она невысокого роста - 155 см, худощавого телосложения, темноволосая и с короткой стрижкой. Была одета в темно-зеленый плащ-дождевик, резиновые сапоги, косынку.

Волонтеры приступают к розыску потерявшейся пенсионерки в ближайшее время.