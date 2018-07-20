Спасатели ликвидировали учебный разлив нефти

Тренировка по ликвидации нефтяного разлива прошла у моста через реку Жиздру, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Спасатели отработали сбор нефти с воды с помощью нефтесборника и вакуумного насоса, перекачку нефти в быстровозводимые емкости, сбор нефти с земли, распыление специального сорбента на сушу и воду.
Все задания сотрудники МЧС выполнили, при подведении итогов отметили, что к ликвидации подобной ЧС спасатели готовы.
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