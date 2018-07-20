Карантин из-за насекомого-вредителя ввели в теплицах в Головтеево

20.07.2018 16:08 338

Насекомое-вредитель западный (калифорнийский) цветочный трипс найдено во время планового обследования в теплицах в селе Головтеево Малоярославецкого района, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

На площади 0,645 га введен карантин.

Западный или калифорнийский цветочный трипс — очень опасный вредитель, который распространен на большой территории России, от западной границы до Сибирского и Кавказского регионов. Практически всеяден, переносит в том числе болезни растений.