Мужчина сгорел в частном доме

20.07.2018 09:33 497

Пожар на окраине Жиздры на улице Шевченко произошел ночью в четверг, 19 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. В результате возгорания огнем полностью уничтожена крыша частного дома, выгорели вещи внутри здания, закопчены стены. Пожар потушили семь спасателей.

В результате возгорания погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливают, предположительно это хозяин дома. По предварительным данным, пожар начался из-за его неосторожного обращения с огнем.