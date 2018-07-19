Три сотни гонщиков рванут по Обнинску

19.07.2018 20:17 241

21 июля в Обнинске состоится 12-й Межрегиональный летний мотокросс, посвященный Дню города.

В этом году к участию в соревнованиях приглашены лучшие гонщики России, и ближнего зарубежья в возрасте от 5 до 70 лет. Всего на мотокроссе ожидается около трехсот участников, сообщает пресс-служба Администрации города.

Соревнования традиционно пройдут в районе плотины за асфальтобетонным заводом (остановка «АБЗ»).