Калужская область вошла в десятку лучших регионов России по объему нового жилья

19.07.2018 20:00 86

На мероприятии, посвященном обсуждению проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», прошедшем в Обнинске, Губернатор рассказал об объемах нового жилья, сообщает пресс-служба Администрации Обнинска.

Калужская область занимает второе в Центральном федеральном округе по строительству нового жилья и седьмое в России Так в 2017 году в Калужской области введено в эксплуатацию 864 тысяч квадратных метров жилья, а в первом полугодии 2018 года - 332 тысячи квадратных метров.