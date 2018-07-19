Маршрут движения 77 маршрута изменится на выходные дни

19.07.2018 16:00 703

В выходные в Калуге изменится движение транспорта по 77 маршруту.

С 8 утра субботы до 16 часов воскресенья движение 77 маршрута будет осуществляться по улице Платова, в объезд участка улицы Грабцевское шоссе в районе д. 158, где будут проводиться ремонтные работы.

Пресс-служба Горуправы сообщает, что изменение маршрута временное, графики движения и расписание транспорта остаются прежними.