У обманутых дольщиков Обнинска появилась надежда на получение жилья

19.07.2018 13:58 452

Обманутым дольщикам микрорайона «Зеленый остров» в Обнинске пообещали дать квартиры на вчерашнем заседании регионального совета по жилью.



В 2014 году был заложен трехсекционный дом в этом микрорайоне, но уже через год стройка встала, и 33 дольщика остались в подвешенном состоянии. Представители застройщика пожаловались на многолетние бюрократические проволочки, осложнившие своевременную сдачу объекта. За прошедшее время проект успел устареть и сейчас корректируется, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Тем не менее, застройщик планирует уложиться в 15 месяцев и передать людям оплаченные ими квартиры.