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Какие калужские улицы останутся без света сегодня

19.07.2018 09:15 0 830
Какие калужские улицы останутся без света сегодня

Восемь калужских улиц обесточат сегодня, 19 июля, в связи с работами на энергооборудовании.

Как сообщается, до 18.00 электричества не будет в домах:

  • на Инженерной улице 4,6,2/13,10/5,3
  • на улице Бутома 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11
  • на улице Московской 233
  • на Переходной улице 3,5, 7,11

С 10.00 до 13.00 свет отключат:

  • на улице Пролетарской 76-102, 75-103,101 
  • на улице Воронина 3,6-20, 1-11 
  • на улице Баррикад 92-112, 91-109 
  • на Московской улице 64-68

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