Какие калужские улицы останутся без света сегодня

Восемь калужских улиц обесточат сегодня, 19 июля, в связи с работами на энергооборудовании.
Как сообщается, до 18.00 электричества не будет в домах:
С 10.00 до 13.00 свет отключат:
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