Какие калужские улицы останутся без света сегодня

19.07.2018 09:15 830

Восемь калужских улиц обесточат сегодня, 19 июля, в связи с работами на энергооборудовании.

Как сообщается, до 18.00 электричества не будет в домах:

на Инженерной улице 4,6,2/13,10/5,3

на улице Бутома 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11

на улице Московской 233

на Переходной улице 3,5, 7,11

С 10.00 до 13.00 свет отключат: