Обнинский боксер выступит в Калифорнии

19.07.2018 08:00 683

В пятницу 20 июля жители Обнинска будут болеть за своего земляка. Перспективный обнинский боксер тяжелого веса Алексей Егоров проведет бой против Латифа Кайоде. Бой пройдет в Калифорнии.

Этот поединок обещает быть самым важным на данном этапе карьеры Алексея, так как в качестве соперника нашего земляка выступит боксер, который еще несколько лет назад считался едва ли не главным претендентом на лидерство в тяжелой и супертяжелой весовых категориях.

Жители Обнинска желают молодому боксеру победы!