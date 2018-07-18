Кировские полицейские незаконно задержали ребенка

18.07.2018 16:20 473

В Кировском МВД выявлены грубые нарушения прав несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Полицейские задержали ребенка, поместив его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей без всяких на то законных оснований. Кроме того, прокурорской проверкой выявлены и другие нарушения в работе с несовершеннолетними: в частности информация о малолетних правонарушителях не направлялась в соответствующие органы, что говорит о халатности представителей правопорядка.

В результате проверки четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.