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Чулковцы жгут в Малоярославецком районе

18.07.2018 15:38 0 606
Чулковцы жгут в Малоярославецком районе

Жители деревни  Чулково Малоярославецкого района рассказали порталу Obninsk.name, что неподалеку от их населенного пункта находится кладбище, где установлен контейнер для твердых коммунальных отходов. Бросают свои пакеты туда все, кому не лень. Некоторые дачники даже специально едут мимо этого места, чтобы избавиться от мусора.

Однако вывозят его крайне редко и контейнерная площадка давно превратилась в свалку. Несколько раз там случались пожары. Есть версия, что жители целенаправленно поджигали переполненный контейнер, ведь от мусора нужно как-то избавляться.


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