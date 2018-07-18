Предпринимателей оштрафуют на 50 тысяч рублей за продажу вейпов детям

18.07.2018 13:30 553

В Калужской области готовится запрет на продажу электронных сигарет и жидкости для их заправки несовершеннолетним.

Предлагается также внести изменения и в закон об административных правонарушениях. Так штраф за продажу несовершеннолетним электронных сигарет составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; от 10 до 20 тысяч рублей для должностных и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания области.