Калужских фотографов приглашают поучаствовать в международном конкурсе

Профессиональных фотографов и любителей приглашают принять участие в II Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Конкурс пройдет с 23 июля по 9 сентября 2018 года. В прошлом году фотоконкурс собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран мира: России, Беларуси, Украины, США, Германии, Испании, Эфиопии, ЮАР, Таиланда, Чили и прочих.
С 23 июля авторы смогут загружать снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Участникам предложено представить до 5 фотографий в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».
Работы оценит жюри, в состав которого вошли известные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
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