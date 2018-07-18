Калужских фотографов приглашают поучаствовать в международном конкурсе

18.07.2018 11:00 141

Профессиональных фотографов и любителей приглашают принять участие в II Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Конкурс пройдет с 23 июля по 9 сентября 2018 года. В прошлом году фотоконкурс собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран мира: России, Беларуси, Украины, США, Германии, Испании, Эфиопии, ЮАР, Таиланда, Чили и прочих.

С 23 июля авторы смогут загружать снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Участникам предложено представить до 5 фотографий в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

Работы оценит жюри, в состав которого вошли известные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.