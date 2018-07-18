75% бюджета Обнинска тратится на социальные нужды города

18.07.2018 10:45 157

Управление финансов Обнинска отчиталось о расходовании бюджета за 1 полугодие 2018 года. Расходы составили 1797 млн рублей.

На социальную сферу было потрачено 75% от общей суммы расходов. Около 48% составили расходы на образование — 861 млн рублей. На втором месте - социальная политика. На это потрачено 364 млн рублей. Это около 20 % от общей суммы.

247 млн рублей ушло на сферу ЖКХ и дорожное хозяйство. В основном это ремонт дорог, внутридворовых проездов и мероприятия по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации Обнинска.