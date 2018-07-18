Государственному пожарному надзору исполнился 91 год

18.07.2018 10:17 150

Государственный пожарный надзор был создан 91 год назад для проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров. Сотрудники ГПН контролируют пожарную безопасность организаций: автоматическое огнетушение, пожарные сигнализации, техническую исправность пожарного инвентаря.

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