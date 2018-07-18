Правовой квест провели сотрудники МВД в лагере "Звездный"

18.07.2018 10:00 284

Правовую игру – квест провели сотрудники областного Управления МВД России в детском лагере «Звездный». Правовой квест – инструмент борьбы с преступностью в новой, доступной подросткам, форме. Ребятам предстояло найти ответ на вопрос: вандализм или шалость были допущены их сверстниками в разных ситуациях?

В ходе игры дети разбирали конкретную ситуацию, преступление, совершенное подростком, изучали правовые документы, выбирали правильные и неправильные юридические термины, знакомились с доказательной базой.

По итогам игры каждая команда высказала свою версию совершенного подростком правонарушения и поделилась мнением о наказании, которое должен понести обвиняемый.