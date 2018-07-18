Патриарх Кирилл назначил нового наместника в Оптину пустынь

18.07.2018 09:16 555

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил нового наместника в Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. Этот пост занял епископ Уржумский и Омутнинский Леонид, в миру Толмачев Денис Владимирович, ранее правивший Уржумской епархией. Епископу присвоен титул «Можайский».

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