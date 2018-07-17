В Обнинске эпидемиологи проверят первые арбузы

17.07.2018 18:00 266

На этой неделе обнинские эпидемиологи отберут первые пробы бахчевых культур, реализуемых в торговых точках города, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Проверяющие будут исследовать витаминную продукцию на содержание в ней солей тяжелых металлов и наличие радиации. Проверяющие посетят как магазины, так и рынки Обнинска.

