Человек пострадал в ДТП на развязке «Калуга - Вязьма»

17.07.2018 17:15 482

По сообщению региональной пресс-службы МЧС, сегодня в 14 часов произошло ДТП в Дзержинском районе на 182 километре трассы М-3 «Украина», развязка а/д «Калуга-Вязьма». Автомобиль «ВАЗ-2115» налетел на дорожное ограждение.

В результате аварии пострадал водитель автомашины. О тяжести полученный им травм пока не сообщается.