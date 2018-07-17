Вооруженную банду обезвредили в Калужской области

17.07.2018 14:00 614

В Калужской области семеро жителей Брянской и Смоленской областей обвиняются в ряде тяжких преступлений, таких как: организация банды, незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Так же бандиты обвиняются в 6 заказных убийствах, сообщает пресс-центр Следственного комитета по Калужской области. Мотивами для убийств стали борьба за власть и последующее сокрытие следов преступления.

Убийства совершались на территории Калужской и Брянской областей.